19.05.2019, 19:30
Россиянин ”заминировал” Шереметьево из-за заблудившейся жены
Россиянин «заминировал» московский аэропорт Шереметьево из-за того, что потерял свою жену. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Россиянин «заминировал» московский аэропорт Шереметьево из-за того, что потерял свою жену. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что 62-летний житель Брянска решился на такой поступок, так как его супруга потерялась и опаздывала на рейс из Москвы в Турцию.
По данным канала, мужчина спросил у стюардесс, задержат ли рейс, если он признается, что у него с собой есть бомба.
Рейс и мужчину задержали. Его жену нашли. Известно, что пару допросили и составили на мужчину протокол. После этого семья все же улетела отдыхать в Турцию, уточняет канал.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.