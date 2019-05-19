Россиянин ”заминировал” Шереметьево из-за заблудившейся жены

Отмечается, что 62-летний житель Брянска решился на такой поступок, так как его супруга потерялась и опаздывала на рейс из Москвы в Турцию.

По данным канала, мужчина спросил у стюардесс, задержат ли рейс, если он признается, что у него с собой есть бомба.

Рейс и мужчину задержали. Его жену нашли. Известно, что пару допросили и составили на мужчину протокол. После этого семья все же улетела отдыхать в Турцию, уточняет канал.