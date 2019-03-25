Россиянин репостнул ”могилу” Путина. Этим заинтересовалась полиция

Как рассказал изданию Борис Идиатулин, помощник депутата заксобрания Свердловской области Александра Ладыгина, на активиста написал заявление в полицию глава администрации города Владимир Шауракс. После этого была назначена проверка на экстремизм и терроризм.

По словам Карпова, полицейские сообщили ему, что администрация города мониторила его страницу из-за митингов, которые он проводил. Активисту предложили написать объяснительную, но он отказался подписывать какие-либо документы.

По мнению Идиатулина, поводом к написанию заявления на активиста стала его политическая деятельность против ”мусорной реформы”. Он заявил, что давление на Карпова уже оказывалось ранее.

Фотография инсталляции с ”могилой” Путина появилась 11 марта в нескольких пабликах во ”ВКонтакте”. Снимок был удален администрацией соцсети, которая объяснила это массовыми жалобами пользователей на введение в заблуждение. Карима Ямадаева, установившего инсталляцию у здания Следственного комитета в Набережных Челнах, приговорили к 28 суткам ареста. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Когда было совершено первое правонарушение по данной статье, не уточняется.