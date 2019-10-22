Россиянин попросил политического убежища на Украине из-за преследования за акции протеста

Имя россиянина не называется, отмечает Дождь.

В сообщении отмечается, что 21 октября в пункт пропуска ”Сеньковка” в Черниговской области прибыл 26-летний гражданин России. Во время прохождения контроля он обратился к сотрудникам пограничной службы Украины с просьбой о политическом убежище.

Мужчина сообщил, что в России он преследуется за участие в акциях протеста. Его направили в миграционную службу Украины.