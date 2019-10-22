22.10.2019, 17:29

Россиянин попросил политического убежища на Украине из-за преследования за акции протеста

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rus.delfi.ee
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Россиянин попросил политического убежища на Украине из-за преследования за акции протеста
Foto: AFP, YURI KADOBNOV

Гражданин России попросил политического убежища при въезде на Украину, он сообщил, что власти преследуют его за участие в акциях протеста. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Имя россиянина не называется, отмечает Дождь.

В сообщении отмечается, что 21 октября в пункт пропуска ”Сеньковка” в Черниговской области прибыл 26-летний гражданин России. Во время прохождения контроля он обратился к сотрудникам пограничной службы Украины с просьбой о политическом убежище.

Мужчина сообщил, что в России он преследуется за участие в акциях протеста. Его направили в миграционную службу Украины.

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