Россиянин попросил политического убежища на Украине из-за преследования за акции протеста

В сообщении отмечается, что 21 октября в пункт пропуска ”Сеньковка” в Черниговской области прибыл 26-летний гражданин России. Во время прохождения контроля он обратился к сотрудникам пограничной службы Украины с просьбой о политическом убежище.
Мужчина сообщил, что в России он преследуется за участие в акциях протеста. Его направили в миграционную службу Украины.
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