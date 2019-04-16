Россияне как никогда восхищаются Сталиным. Он — "защитник угнетенных" и карающий царь

Отмечается, что доля опрошенных с позитивным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками во всех возрастных группах, но самые молодые респонденты (18-24 года) чаще остальных безразличны к советскому вождю. Осенью 2018 года опрос ВЦИОМа показал, что почти половина (47%) респондентов от 18 до 24 лет никогда не слышали о политических репрессиях в период сталинского правления.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордную любовь россиян к Сталину с политизацией и расколом общества, что приводит к более радикальным оценкам истории. Этот процесс, по его мнению, поддерживают государственные СМИ, формирующие положительный образ советского вождя.

Кроме того, Сталин воспринимается в обществе как защитник угнетенных, и его фигура начинается восприниматься как символ справедливости и альтернатива нынешней власти, которая оценивается как несправедливая, жестокая и не заботящаяся о людях. "Это чисто мифологический образ Сталина, очень далекий от реальной исторической фигуры", — отметил Бызов.

Согласно опросу "Левада-Центра", постепенно снижается и поддержка мнения о неоправданности "человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху" — с 49% в апреле 2017 года до 45% в марте нынешнего года. Еще в 2008 году так считали 60% респондентов.

"Сталин воспринимается как царь, который рубил головы ненавистным боярам, и только отдельные невиновные становились жертвами", — поясняет эту тенденцию Бызов. Прошлогодний опрос показал, что количество россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство, уменьшилось в четыре раза по сравнению с 1991 годом.

"Новая сталинизация" стала своеобразным трендом в России. В июне 2017 года опрос "Левада-Центра" показал, что самой выдающейся личностью в мировой истории россияне считают именно Сталина. Вслед за ним тогда расположились Владимир Путин, Александр Пушкин, Владимир Ленин и Петр I.

В июле того же года более половины россиян (62%) согласились с тем, что памятные доски, цитаты, бюсты и картины, прославляющие государственные успехи Сталина, нужно размещать в публичных местах. При этом 65% граждан, по данным ВЦИОМ, высказались против установки знаков, сообщающих о неудачах и преступлениях бывшего советского вождя.

Правозащитники, cо своей стороны, неоднократно заявляли, что установка любого памятника с фигурой Сталина кощунственна, в Русской православной церкви призывали поклонников вождя "отрезвиться", а личный духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий называл Сталина бандитом и губителем русских душ.