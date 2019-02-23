Россиянам запретят держать дома пауков, медведей и китов



Если животные были приобретены до 1 января 2020 года, они смогут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти. Также документ учитывает возможность содержания отдельных групп диких животных на принадлежащих владельцам животных земельных участках.

По данным министерства, список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, принятом в декабре прошлого года. Среди подлежащих запрету животных оказались крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие.

"Целью принятия указанного постановления правительства Российской Федерации является установление перечня животных, запрещенных к содержанию. В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезенных на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Согласно документу, к перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 кг), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно.

Однако в министерстве подчеркнули, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранения здоровья животного, попавшего под запрет. Для этого в правительстве разработали проект постановления с соответствующим перечнем возможных ситуаций.