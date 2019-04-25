Россиянам могут полностью запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию

Вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных, считают отечественные производители мяса. С предложением об ограничениях выступили компании ”Мираторг”, ”Черкизово”, ”Ремит” и ”Велком”. Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали. Исключение предлагают сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

Напомним, 7 августа 2014 года правительство РФ ввело продовольственное эмбарго в ответ на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за присоединения Крыма и предполагаемой причастности России к военному конфликту на востоке Украины.