Россиянам могут полностью запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию

Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Об этом производители написали в письме вице-премьеру Алексею Гордееву, сообщает znak.com со ссылкой на газету ”Ведомости”.
Вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных, считают отечественные производители мяса. С предложением об ограничениях выступили компании ”Мираторг”, ”Черкизово”, ”Ремит” и ”Велком”. Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали. Исключение предлагают сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.
Напомним, 7 августа 2014 года правительство РФ ввело продовольственное эмбарго в ответ на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за присоединения Крыма и предполагаемой причастности России к военному конфликту на востоке Украины.
Согласно постановлению правительства России, запрет распространяется на ввоз в страну ряда мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов, орехов и соли. Но для личного пользования пока еще можно ввозить до пяти килограммов продуктов.