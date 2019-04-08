Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Ливии

Россия заблокировала в воскресенье, 7 апреля, заявление Совбеза ООН с призывом ко всем вооруженным силам, выступающим на стороне Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, остановить наступление на Триполи. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Москва настаивала на том, чтобы призыв прекратить боевые действия в официальном заявлении Совбеза был обращен ко всем вооруженным силам в Ливии, пояснил собеседник агентства. Однако соответствующее изменение формулировки заявления не было поддержано в Совбезе.

ООН требует от генерала Халифы Хафтара прекратить боевые действия



По итогам закрытого заседания в ночь на 6 апреля Совбез ООН выступил с заявлением для прессы, в котором требовал от ЛНА прекратить боевые действия. После этого Великобритания предложила 15 странам — членам Совбеза ООН более формальный текст заявления, который отказалась поддержать Россия. Все заявления Совбеза ООН должны быть согласованы единогласно.

По информации AFP, предложенное Великобританией заявление призывало ЛНА прекратить боевые действия, а все вооруженные силы в Ливии — способствовать разрядке конфликта. В проекте документа содержался также призыв привлечь к ответственности "всех, кто подрывает мир и безопасность Ливии".