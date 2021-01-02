Россия выразила готовность передать Украине технологии производства ”Спутник V”

По его словам, РФПИ готов полностью передать все технологии, связанные с производством средства. Дмитриев отметил, что Россия также согласна начать на Украине клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и ”Спутник”. Он подчеркнул, что вопрос о вакцинах должен быть вне политики.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины опровергли регистрацию российской вакцины от коронавируса ”Спутник V”. Главный санитарный врач страны, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сослался на то, что третья фаза испытаний препарата пока не завершена. Главный врач заявил, что ”заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности”.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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