”Россия сделала все возможное, чтобы скрыть правду”. Родственники погибших в крушения MH17 выступили с заявлением

”Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых”, — сказано в тексте.

По словам родственников погибших людей, Россия намеренно распространяла ”огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося” и сделала ”все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена”.

”Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным. <…> ”Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное”, — сказано в заявлении.