Россия разворачивает под Калининградом комплекс РЭБ: он накроет всю Европу

Как сообщили газете в Главном штабе ВМФ, система в конце 2018 года поступила на вооружение в 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота. По словам источников, там же комплекс уже успешно испытали в ходе учений.

Военный эксперт Антон Лавров считает, что заявленные характеристики "Мурманска-БН" позволят создавать помехи на большой территории. "Его работа может нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных военных подразделений в странах Восточной, Центральной Европы и Балтийского региона. В первую очередь здесь речь идет о Скандинавии. А также в акваториях Балтийского моря и северо-западной части Атлантического океана", — уверен специалист.

"Мурманск-БН" — автоматизированный комплекс радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне. По параметрам мощности комплекс превосходит существующие аналоги в несколько раз. Дальность подавления радиосвязи комплекса составляет около 5000 км, а при идеальном прохождении сигнала она может быть увеличена до 8000 км.

В походном состоянии аппаратура "Мурманска" располагается на семи большегрузных многоосных автомобилях "КамАЗ". В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. При необходимости мачты с помощью гидравлической аппаратуры выдвигаются на высоту до 32 м.

Алгоритм работы комплекса достаточно прост. Его аппаратура в автоматическом режиме собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, классифицирует и тут же определяет, какие и какой мощности помехи могут их подавить.

С принятием на вооружение "Мурманска-БН" Вооруженные силы получили в свое распоряжение средства РЭБ, работающие не только на оперативно-тактической, но и на оперативно-стратегической глубине, считает военный эксперт Антон Лавров.