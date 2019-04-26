Россия раскритиковала вопросы ЕСПЧ по делу Олега Сенцова

Власти России выступили с критикой вопросов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ по обвинению в терроризме. В частности, вопрос о фальсификации доказательств по делу находится за пределами компетенции ЕСПЧ, говорится в ответе российских властей, выдержки из которого в четверг, 25 апреля, приводит газета "Ведомости".

Режиссер обвинил власти России в пытках и нарушении права на свободу

В октябре 2018 года ЕСПЧ принял иск Сенцова против России к рассмотрению. Украинский режиссер обвинил российские власти в применении пыток, а также нарушении права на свободу и безопасность. Истец подчеркнул, что доказательства по его делу являются сфабрикованными.

Суд в Страсбурге направил российским властям ряд вопросов, в том числе — о возможном жестоком обращении с режиссером, о независимости и беспристрастности суда над фигурантами "дела Сенцова", а также о наличии оснований для засекречивания личности некоторых свидетелей. ЕСПЧ попросил российские власти прояснить природу показаний фигурантов и доказательств по делу.

В своем ответе российская сторона подчеркнула, что оценка доказательств является привилегией судов в России. По мнению Минюста РФ, ЕСПЧ "не может выступать в качестве суда четвертой инстанции". А наличие ссадин у Сенцова российские власти объяснили тем, что при аресте и обыске режиссер "на непродолжительное время был прижат лицом к стене".

Дело Олега Сенцова