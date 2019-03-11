11.03.2019, 07:40

Россия проведет наблюдательный полет над странами НАТО

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Gazeta.ru
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Россия проведет наблюдательный полет над странами НАТО
фото иллюстративноеSputnik

Врио начальника российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин заявил, что Россия проведет наблюдательный полет над территорией Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург). Об этом сообщает РИА ”Новости”.

По его словам, наблюдательный полет пройдет с 11 по 15 марта.

Он также добавил, что полет будет проведен в рамках договора по открытому небу.

При этом Бельгия, Нидерланды и Люксембург входят в НАТО.

Ранее сообщалось, что США проведут наблюдательный полет над Россией.

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