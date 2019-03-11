Россия проведет наблюдательный полет над странами НАТО

По его словам, наблюдательный полет пройдет с 11 по 15 марта.

Он также добавил, что полет будет проведен в рамках договора по открытому небу.

При этом Бельгия, Нидерланды и Люксембург входят в НАТО.

Ранее сообщалось, что США проведут наблюдательный полет над Россией.