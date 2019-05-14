Россия предупредила о планах США применить ядерное оружие в Европе

По его словам, об этом свидетельствует само размещение Вашингтоном подобного вооружения в странах Старого света. Ермаков предположил, что пессимистичный вариант развития событий может начаться с разрешения самих неядерных европейских государств.

”Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия”, — посетовал дипломат.

Предположительно, США разместили на территории Европы около 180 ядерных бомб B61, из них 20 — в Германии, остальные — в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.

19 марта председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что США не должны отказываться от возможности нанесения ядерного удара первыми. По словам военачальника, способность США нанести превентивный ядерный удар усложняет процесс принятия решений противниками о нападении, и не стоит облегчать им эту задачу.