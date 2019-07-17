Россия отказала в визе десяткам учителей Англо-американской школы

Как отмечает NYT, точные причины отказа в выдаче въездных виз 30 учителям российские дипломаты не называют. "Но конфликты Москвы с Вашингтоном и Лондоном вспыхивали неоднократно в последние годы, и школа ранее уже оказывалась в эпицентре политических баталий", — подчеркивается в публикации.

Если работа школы будет ограничена из-за недостатка преподавателей, это может поставить некоторых родителей перед выбором: или оставить рабочие места в Москве, или отправить детей учиться в другие страны, что будет означать распад семей, цитирует NYT президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко.