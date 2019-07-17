Россия отказала в визе десяткам учителей Англо-американской школы

МИД России отказал в выдаче виз преподавателям московской Англо-американской школы, управляемой западными посольствами. Это может быть попыткой оказать политическое давление на США, ограничив возможности обучения детей дипломатов, пишет американское издание The New York Times во вторник, 16 июля.
Как отмечает NYT, точные причины отказа в выдаче въездных виз 30 учителям российские дипломаты не называют. "Но конфликты Москвы с Вашингтоном и Лондоном вспыхивали неоднократно в последние годы, и школа ранее уже оказывалась в эпицентре политических баталий", — подчеркивается в публикации.
Если работа школы будет ограничена из-за недостатка преподавателей, это может поставить некоторых родителей перед выбором: или оставить рабочие места в Москве, или отправить детей учиться в другие страны, что будет означать распад семей, цитирует NYT президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко.
По мнению Родзянко, отказ в выдаче виз может быть истолкован как попытка властей РФ оказать давление на США, чтобы вернуть российскую дипломатическую собственность в Мэриленде и Нью-Йорке. Доступ к двум объектам недвижимости был закрыт в декабре 2016 года после того, как тогдашний президент США Барак Обама предписал 35 российским дипломатам покинуть США.
Англо-американская школа в Москве была основана в 1949 году по решению правительств США, Великобритании и Канады, сейчас в ней учится около 1200 человек, многие из них — дети дипломатов или иностранных предпринимателей. В 2018 году российские власти по формальному признаку закрыли частную Англо-американскую школу в Санкт-Петербурге.
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