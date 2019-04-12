Россия объявила в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко. И вот почему

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", — сказала представитель суда, не уточнив дату заседания. По словам Царевой, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что причастность Гриценко к призывам к террористической деятельности подтверждается результатами лингвистической экспертизы.

"Согласно заключению лингвистической экспертизы, фразы Гриценко содержат признаки публичного призыва к насильственным и деструктивным действиям, имеющим признаки террористической деятельности. Причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-разыскной деятельности и другими материалами дела", — сообщила она.

По данным СК, Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. Второй эпизод, пояснили ранее в СК, связан с его призывами в эфире телеканала "112 Украина" 2 июля 2017 года к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога. В марте 2019 года Гриценко участвовал в выборах президента Украины, но во второй тур не прошел.