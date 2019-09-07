Россия и Украина готовятся к обмену заключенных

Утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными, передает "Медуза". Около 9:00 утра из СИЗО ”Лефортово” в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС. Предполагается, что в автобусах находятся украинские заключенные, сообщает РИА Новости. То, что во Внуково доставлены именно заключенные для обмена, позже подтвердил корреспондент ВГТРК в прямом эфире телеканала ”Россия 24”. По данным РЕН ТВ, в Борисполь также прибыли автобусы с российскими заключенными.

Предполагается, что обмен пройдет по схеме ”35 на 35”. Российская сторона освободит 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме.