Россия и Украина готовятся к обмену заключенных

Скорее всего, он завершится сегодня.
Утром 7 сентября власти России и Украины начали подготовку к обмену заключенными, передает "Медуза". Около 9:00 утра из СИЗО ”Лефортово” в аэропорт Внуково отправились два пассажирских автобуса в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС. Предполагается, что в автобусах находятся украинские заключенные, сообщает РИА Новости. То, что во Внуково доставлены именно заключенные для обмена, позже подтвердил корреспондент ВГТРК в прямом эфире телеканала ”Россия 24”. По данным РЕН ТВ, в Борисполь также прибыли автобусы с российскими заключенными.
Предполагается, что обмен пройдет по схеме ”35 на 35”. Российская сторона освободит 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме.
Украинская сторона среди прочих освободит главного редактора ”РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении малайзийского ”Боинга”. Гендиректор МИА ”Россия сегодня” Дмитрий Киселев подтвердил, что Вышинский в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
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