Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ

"Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год", — сказал Козак журналистам.

На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год".

В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

В 2017 году Россия и Белоруссия договорились о схеме "перетаможки" при поставках нефти как механизме субсидирования договорной цены на газ на 2018-2019 годы ($127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно).

Так, годовой баланс поставок нефти из РФ в Белоруссию составлял 24 млн тонн, а фактически Минск закупал 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетаможивались", то есть в белорусский бюджет перечислялись экспортные пошлины с этого объема. Общий объем субсидии за "перетаможку" в целом оценивался примерно в $2 млрд в год.

На 2020 год о таком механизме стороны не договорились. Более того, ввиду отсутствия договоренностей между российскими и белорусскими компаниями по цене поставок нефти с 1 января 2020 года поставки российской нефти в Белоруссию остановились, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар".

По информации белорусского президента Александра Лукашенко, Россия хотела повысить стоимость газа для республики в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.