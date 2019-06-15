15.06.2019, 16:11

Российского журналиста Андрея Лошака проверили на наличие наркотиков


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Андрей Лошак
Андрей ЛошакФото: Википедия

Бывшего журналиста телеканала НТВ и журнала Esquire Андрея Лошака сотрудники российской полиции проверили на наличие наркотических средств.

Об этом сам журналист написал в своем фэйсбуке.

Андрей Лошак был одним из самых известных репортеров НТВ, однако в 2009 году ушел с телеканала. Работал в журнале Esquire и на телеканале "Дождь".

Напомним, что на минувшей неделе было закрыто дело другого российского журналиста - Ивана Голунова.

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