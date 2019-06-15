15.06.2019, 16:11
Российского журналиста Андрея Лошака проверили на наличие наркотиков
Бывшего журналиста телеканала НТВ и журнала Esquire Андрея Лошака сотрудники российской полиции проверили на наличие наркотических средств.
Бывшего журналиста телеканала НТВ и журнала Esquire Андрея Лошака сотрудники российской полиции проверили на наличие наркотических средств.
Об этом сам журналист написал в своем фэйсбуке.
Андрей Лошак был одним из самых известных репортеров НТВ, однако в 2009 году ушел с телеканала. Работал в журнале Esquire и на телеканале "Дождь".
Напомним, что на минувшей неделе было закрыто дело другого российского журналиста - Ивана Голунова.
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