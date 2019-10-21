Российский экс-министр: Сталин принудил страны Балтии войти в СССР, если не сказать "оккупировал"

Красная армия и КГБ того времени вынудили балтийские страны, на тот момент независимые, присоединиться к Советскому Союзу. Затем произошла насильственная миграция — много местных жителей было выслано в ГУЛАГ, в Россию, в Советский Союз, а многие русские были направлены туда на работу. Это было сделано по политическим мотивам.

Вопрос этот очень и очень непростой, и когда эти страны восстановили свою независимость, то столкнулись с ситуацией, когда их демографический состав значительно изменился. Встал вопрос, как восстановить свою национальную латышскую идентичность и язык, который является богатым, как и латышская культура. Это относится также и к эстонской, и литовской культурам. Часть местного русского населения встретило это с пониманием и готовностью сотрудничать, другая часть — нет, для них происходящее было ужасно.

Но власти старались как могли, хотя и ошибки тоже были сделаны. Я не знаком с последним развитием событий, про которые вы упомянули, но, возможно, это сделано неправильно. В то же время мы должны признать, что, наверное, такого рода сложное развитие не может быть сделано без ошибок с обоих сторон.

Чего мы всегда пытались избежать и то, что я не приветствую у российской стороны, это политизация данной проблемы и впадание в истерику каждый раз, когда что—то происходит — в конце концов и сама Россия делает немало ошибок, любая страна делает ошибки в такого рода сложных ситуациях.

Но Латвия и Эстония искренне стараются следовать европейским стандартам и делают это с неподдельным усердием. Лучшее тому доказательство это то, что многие россияне, особенно состоятельные, успешные, молодые, принадлежащие к среднему классу, пытаются приобрести вид на жительство и даже гражданство этих стран, особенно Латвии. В Латвию сейчас иммигрируют из Москвы, из России, и не так, как в советские времена. В Советском Союзе все было управляемо, и то, что говорила партия, то все и делали. Сейчас туда едут по своему желанию, потому что видят, как там живется.

Если бы там было все так плохо и к русским действительно относились бы скверно, то образованные люди среднего класса с хорошими деньгами могли бы поехать в Германию или Польшу или куда угодно, но они все же едут в Латвию, значит, там вовсе неплохо. Ситуация пока что действительно трудная, но, по—моему, эти трудности почти преодолены", - ответил Козырев.

Андрей Козырев — первый министр иностранных дел Российской Федерации (с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года). Депутат Государственной думы 1—го и 2—го созывов. После ухода с государственных постов — бизнесмен.

С мая 2001 года — член президиума Российского еврейского конгресса.

В настоящее время проживает с семьей в Майами (США).