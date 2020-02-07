Российские военные: Израиль мог сбить в Дамаске гражданский самолет с 172 пассажирами

"6 февраля после двух часов ночи 4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска", — сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, при отражении воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками активно применялись комплексы противовоздушной обороны. При этом в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, выполнявший рейс "Тегеран-Дамаск" с 172 людьми, сказал Конашенков.

Он заявил, что лайнер едва не оказался "в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня".

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе "Хмеймим", — сказал Конашенков.

"Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", — заявил представитель Минобороны РФ.

"Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей", — отметил Конашенков.