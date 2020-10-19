Российские спецслужбы планировали кибератаку на Олимпиаду-2020 в Токио(8)
Российские спецслужбы планировали кибератаку, чтобы сорвать проведение летних Олимпийских игр в Токио, сообщает британский The Guardian, передает sports.ru.
Российские спецслужбы планировали кибератаку, чтобы сорвать проведение летних Олимпийских игр в Токио, сообщает британский The Guardian, передает sports.ru.
Портал ссылается на информацию Национального центра кибербезопасности Великобритании, который провел совместную операцию с американской разведкой.
По сообщению The Guardian, действия российской киберразведки должны были быть направлены против деятельности оргкомитета Токио, логистических служб и спонсоров Игр.
The Guardian также сообщает, что правительство Великобритании заявило о стремлении России сорвать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
”Правительство на 95% уверено, что срыв летних и зимних Олимпийских игр должен был быть произведен удаленно подразделением ГРУ №74455.
В Пхенчхане кибер-подразделение ГРУ пыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров.
Целью кибератаки должна была стать церемония открытия зимних Игр 2018 года, взлом веб-сайт Олимпиады и отключение Wi-Fi на стадионе.
В число основных целей также входили вещатели, горнолыжный курорт, официальные лица Олимпийских игр, поставщики услуг и спонсоры Игр-2018, то есть объекты атак были не только в Южной Корее”, — говорится в материале The Guardian.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил: ”Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом.
Великобритания продолжит работать с нашими союзниками, чтобы выявить и противодействовать будущим злонамеренным кибератакам”.
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