Российские организаторы ”Бессмертного полка” объявили об отмене шествия 26 июля

Так, руководители региональных отделений движения заявили, что шествие возможно только при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.

”Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями”, — заявили организаторы акции.

Кроме того, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, Сопредседатель Центрального штаба ООД ”Бессмертный полк России” Василий Лановой выразил мнение, что чем дальше отдаляется дата 9 мая, тем больше возникает вопросов о новом дне, который способен сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю.

”Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших”, — сказал он.

Лановой призвал задуматься о проведении шествия в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года.

В Эстонии шествие "Бессмертного полка" было 9 мая отменено, и новая дата проведения не назначалась.