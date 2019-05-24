Российская сторона только выиграет? В РФ прокомментировали отставку Мэй

По его словам, за время нахождения Мэй на посту, отношения между Британией и Россией пали до самой низкой точки за последние 10-летия.

”При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки”, — добавил Пушков.

Он назвал Мэй ”антироссийским” премьером и подчеркнул, что после ее отставки у двух стран будет шанс на восстановления диалога стран.

”От его отсутствия Лондон только проигрывает”, — заключил Пушков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Песков заявил, что Мэй прошла трудный путь на своем посту, однако он не может вспомнить вехи, связанные с вкладом в развитие отношений Британии и России.

”Премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях”, — добавил Песков.