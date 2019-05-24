Российская сторона только выиграет? В РФ прокомментировали отставку Мэй
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что от ухода британского премьера Терезы Мэй российская сторона только выиграет. Об этом он написал в твиттере.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что от ухода британского премьера Терезы Мэй российская сторона только выиграет. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, за время нахождения Мэй на посту, отношения между Британией и Россией пали до самой низкой точки за последние 10-летия.
”При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки”, — добавил Пушков.
Он назвал Мэй ”антироссийским” премьером и подчеркнул, что после ее отставки у двух стран будет шанс на восстановления диалога стран.
”От его отсутствия Лондон только проигрывает”, — заключил Пушков.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Песков заявил, что Мэй прошла трудный путь на своем посту, однако он не может вспомнить вехи, связанные с вкладом в развитие отношений Британии и России.
”Премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях”, — добавил Песков.
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