Российская ракета упала на Кипре. Она прилетела из Сирии

На территории Северного Кипра взорвался неопознанный объект. Сильный взрыв, произошедший в ночь на понедельник, 1 июля, в горном массиве Кириния, разбудил десятки тысяч жителей, в результате никто не пострадал.

Как сообщил в своем Facebook министр иностранных дел непризнанной республики Кудрет Озерсай, по предварительной информации, взорвавшийся объект мог быть ракетой российского производства сирийской системы ПВО С-200. По его словам, она была выпущена для отражения израильского воздушного удара, но не достигла цели, упав на территорию Северного Кипра. Поскольку на месте взрыва не было обнаружено воронок, предполагается, что объект взорвался еще в воздухе, указал далее Озерсай.

Разнее также появилась версия, что произошло крушение беспилотника. "Мы не можем сказать, что именно послужило причиной взрыва", — заявил министр обороны Республики Кипр Саввас Ангелидис. При этом он также высказал версию о том, что по территории Кипра ударил объект, запущенный из Сирии.

На опубликованных обломках видны надписи на русском языке.