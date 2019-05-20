Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Альберт Мухамедьяров пожаловался властям на сотрудников ведомства, которые провели в его кафе внеплановую проверку и закрыли его.

После обсуждения ситуации с руководителем Роспотребнадзора, бизнесменом и инспектором, осуществившей проверку, было принято решение отправить материалы в прокуратуру, рассказал врио главы региона Радий Хабиров.

«А дальше произошла трагедия, по-другому не могу сказать — потому что темная история, следственные органы должны разобраться. Инспектор покончила с собой», — сказал Хабиров.