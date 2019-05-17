России вернули право голоса в ПАСЕ, которого она была лишена за аннексию Крыма

Совет Европы вернул России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), которого Москва была лишена за незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе.
Согласно сообщениям, России будет предоставлена возможность в срочном порядке назначить делегацию для участия в пленарном заседании ПАСЕ в конце июня. На этом заседании будут приниматься весьма важные решения: будет избран новый генеральный секретарь Совета Европы, а также несколько судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Россияне по-прежнему смогут обращаться в ЕСПЧ
Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), комментируя принятое в Хельсинки решение, написал в своем микроблоге в Twitter: "Хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека".
Со своей стороны глава МИД РоссииСергей Лавров заверил, что Россия не покинет Совет Европы. Мы не отказываемся от наших обязательств, в том числе финансовых, сказал он, добавив, что Россия заинтересована в том, чтобы продолжать работу в Совете Европы на основе норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН.
После лишения России права голоса в ПАСЕ, Москва отказалась участвовать в работе ассамблеи, а с лета 2017 года прекратила платить и членские взносы.
Глава МИД УкраиныПавел Климкин не приехал на конференцию Комитета министров СЕ в Хельсинки. Он предупреждал, что государства, выступающие в поддержку возвращения России в ПАСЕ, несут, по его словам, долю ответственности за срыв минских соглашений об урегулировании обстановки на востоке Украины. Климкин настоятельно призывал отказаться от нормализации отношений с Россией.