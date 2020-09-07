Рошаль ответил на письмо жены Навального

"Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя", — говорится в сообщении в аккаунте Рошаля в Twitter.

В минувшую субботу возглавляемый Рошалем союз обратился к немецкой врачебной палате с предложением создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным. Доктор заявил, что причины состояния пациента до сих пор неясны, российские медики спасли ему жизнь, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги, по их словам, такие следы нашли.

Рошаль подчеркнул, что врачи должны быть вне политики.

Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.

В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

Ю.Навальной

Уважаемая Юлия Борисовна!

Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя. — Леонид Рошаль (@Leonid_Roshal) September 7, 2020