"Росэнергоатом" решил законсервировать объекты Балтийской атомной электростанции

Балтийская АЭС — строящаяся атомная электростанция в Неманском районе Калининградской области России.

Согласно документу, речь идет о консервации объектов незавершенного строительства энергоблоков №1 и №2 на пять лет. Сумма учитывает НДС.

Закупку на выполнение проектных работ по консервации концерн объявил весной, следует из материалов сайта госзакупок. Конкурс выиграло ЗАО "ИНЭСС", стоимость договора с которым составила 18,5 млн руб. Срок исполнения договора — до конца этого года. В материалах закупки указано, что заказчик может до сдачи работ в любой момент отказаться от исполнения договора, выплатив ему часть суммы.

В качестве цели закупки было указано "сохранение объектов незавершенного строительства до принятия решения о способе вовлечения их в хозяйственный оборот". "Цель работы определена из необходимости отложенного решения по вовлечению объекта в хозяйственную деятельность", — отмечается в материалах.

В тексте материалов основанием для подготовки документации названо, в частности, решение госкорпорации "Росатома" от сентября прошлого года "О приостановке строительства Балтийской АЭС с последующим возобновлением".

Предельная стоимость работ по консервации в базисном уровне цен на 1 января 2000 года — 259 млн руб. (без НДС), в ценах соответствующих лет (каких именно, в материалах не сказано) — 2,999 млрд руб. (с НДС). Возможно, речь идет о сроке работ по консервации — с 2019 по 2024 год.