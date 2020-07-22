Родственники убитого в Австрии чеченца взяли преступление на себя

Это видео было опубликовано в ряде соцсетей и мессенджеров. Один из ряда мужчин, которых видно в кадре, произносит следующие слова на чеченском языке: "Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы остановили его, потому что должны были это сделать". При этом авторы видео призывают отпустить подозреваемых в убийстве, задержанных австрийской полицией.

Критика Кадырова в блоге Мамихана Умарова

Мамихан Умаров вел блог под псевдонимом "Анзор из Вены". В видеороликах, которые он публиковал на YouTube, он резко критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и неуважительно отзывался о его родителях.

Похороны Умарова состоялись в Австрии 21 июля. По информации онлайн-издания "Кавказский узел", его вдова, Зарема Умарова, считает, что к убийству причастны власти Чечни.

По словам Умаровой, ее покойный муж сотрудничал с правоохранительными органами Австрии и был готов обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы сообщить туда о нарушениях прав человека в Чечне, о которых ему было известно.

В свою очередь австрийская полиция пока не определилась с основной версией касательно мотива преступления. Пока основными подозреваемыми являются задержанные на месте преступления 47-летний уроженец Чечни Сар-али А. и его предполагаемый сообщник.