Рижский ловелас обманул 14 женщин: ради него набирали кредиты и продавали дома, сумма ущерба — 163 000 евро

По данным полиции, в 2017 году УБЭП получило три коллективных заявления о том, что один и тот же мошенник выманил у них деньги. Потерпевшие заявили, что мужчина с каждой женщиной знакомился индивидуально, после чего вовлекал в доверительную переписку по интернету.

Во время проверки фактов, указанных в заявлениях, полиция установила также и других женщин, ставших жертвами мошенника. Всего полиция получила информацию о 14 обманутых женщинах, которых мужчина "развел на деньги" в период с 2014 по 2018 год. Собрав необходимые доказательства, полиция задержала подозреваемого 1983 г.р., ранее судимого за хулиганство.

В полиции сообщили, что изначально ловелас втирался в доверие к женщинам, задаривая их цветами и небольшими подарками, а затем, придумывая все новые истории, выманивал деньги. Одной своей очередной девушке он сказал, что хочет купить машину и как раз нашел выгодное предложение, поэтому ему необходимо где-то срочно найти деньги. Второй выдумал историю о том, что занимается криптовалютой и может удвоить вложенные средства.

В деле также есть эпизод, когда подозреваемый выманил у своей жертвы 70 000 евро, заявив, что хочет создать с ней семью и приобрести общее имущество. В итоге, влюбленная женщина продала дом и все деньги отдала кавалеру. После получения денег она его больше не видела.