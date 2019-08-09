09.08.2019, 15:50

Рижский ловелас обманул 14 женщин: ради него набирали кредиты и продавали дома, сумма ущерба — 163 000 евро


rus.DELFI.lv
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Рижский ловелас обманул 14 женщин: ради него набирали кредиты и продавали дома, сумма ущерба — 163 000 евро
Foto: Pixabay

Латвийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) завершило расследование дела, в котором собрано 14 эпизодов мошенничества. В ходе досудебного следствия было установлено, что подозреваемый мужчина годами обманывал молодых женщин, действуя по наработанной схеме: знакомился с ними в интернете, втирался в доверие, после чего под разными предлогами выманивал крупные суммы. В результате преступных действий мужчина получил 163 000 евро.

По данным полиции, в 2017 году УБЭП получило три коллективных заявления о том, что один и тот же мошенник выманил у них деньги. Потерпевшие заявили, что мужчина с каждой женщиной знакомился индивидуально, после чего вовлекал в доверительную переписку по интернету.

Во время проверки фактов, указанных в заявлениях, полиция установила также и других женщин, ставших жертвами мошенника. Всего полиция получила информацию о 14 обманутых женщинах, которых мужчина "развел на деньги" в период с 2014 по 2018 год. Собрав необходимые доказательства, полиция задержала подозреваемого 1983 г.р., ранее судимого за хулиганство.

В полиции сообщили, что изначально ловелас втирался в доверие к женщинам, задаривая их цветами и небольшими подарками, а затем, придумывая все новые истории, выманивал деньги. Одной своей очередной девушке он сказал, что хочет купить машину и как раз нашел выгодное предложение, поэтому ему необходимо где-то срочно найти деньги. Второй выдумал историю о том, что занимается криптовалютой и может удвоить вложенные средства.

В деле также есть эпизод, когда подозреваемый выманил у своей жертвы 70 000 евро, заявив, что хочет создать с ней семью и приобрести общее имущество. В итоге, влюбленная женщина продала дом и все деньги отдала кавалеру. После получения денег она его больше не видела.

Также в полиции сообщили, что мошенник скрывал свое настоящее имя, представляясь вымышленными именами. Одновременно он мог встречаться и вести переписку с пятью женщинами, тщательно скрывая свою параллельную жизнь. Большая часть обманутых женщин оказалась еще втянута в долги, потому что герой-любовник вынуждал их оформлять быстрые кредиты или брать кредиты в банках.

Дело направлено в Рижскую окружную прокуратуру.

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