Рижане рассказывают, как столица Латвии пережила "первую серию" комендантского часа

IT-специалист и, по совместительству, молодая мама Екатерина Касьянова признается, что комендантский час ее планов не нарушил. Если уж закрыты границы, то на улицу вообще нет смысла выходить.

"Обычно мы улетаем на праздники, но еще осенью стало понятно, что в этом году это невозможно, и мы стали готовиться отмечать дома, — признается она. — Так что введение комендантского часа наши планы уже не испортило. Если честно, я даже была рада, что никто не будет стрелять под окнами и не разбудит ребёнка. Но не тут-то было: в полночь началось настоящее безумие! А потом стало тихо, слишком тихо…

Мы работаем из дома с самого начала пандемии, так что быт и образ жизни уже налажены так, что лишний раз выходить из дома не приходится, тем более ночью, так что комендантский час совершенно не отразился на нас. Но чисто психологически, само словосочетание ”комендантский час” наводит тревогу и печаль. Очень надеюсь, что в этом году мы справимся с пандемией и вернёмся к более привычной жизни".

Комендантский час "пошел на пользу" и другому рижанину — Артуру (по его просьбе мы изменили имя).

"Такого Нового года у меня ещё не было (может в младечестве, но тогда это было безалкогольно), — говорит он. — Купил что-то ко столу. Понял, что столько съесть невозможно, засунул всё мясо в морозильник. Вышел в парк в 21:00. Посмотрел мощный салют (если людям не давать отмечать по латвийскому, они отмечают по екатеринбургскому). В 22:01 вернулся домой (о ужас, опоздал, нарушив комендантский час). Позвонил брату. Постарался поработать. Получил мэйл с драфтом статьи от коллеги. Во время выступления Путина открыл шампик. Выпил шампик. Начал зябнуть. В 23:10 залез под плед. Закрыл глаза. В 0:08 проснулся от звонка папы. Поговорил, допил шампик, ушёл спать обратно".

А журналист Евгений Эрлих в ответ на просьбу RusDelfi рассказать о "комендантском" начале года просто прислал несколько фотографий. Пустые улицы центра Риги (в данном случае улица Дзирнаву) говорят сами за себя. Сам Евгений сумел выйти из квартиры в комендансткий час с помощью пса, которого нужно было выгулять.