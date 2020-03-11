Рискнуть жизнью за 4000? В Британии ищут добровольцев для заражения коронавирусом

Разработкой лекарства от коронавируса в Великобритании занимается организация Hvivo. У компании есть лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises, расположенная на востоке Лондона, в районе Уайтчепел.

Как стало известно обозревателям издания Daily Mail, добровольцам будут вводить менее опасные штаммы коронавируса — 0C43 и 229E. Далее зараженных респондентов на две недели поместят в карантин, где медики будут тщательно следить за их самочувствием.

Ученые-эпидемиологи уже располагают несколькими прототипами вакцин, которые нуждаются в тестировании, и некоторым количеством экспериментальных препаратов. Сразу после тестирования новинки планируется начать применять для лечения людей, которые в реальности заразились коронавирусом.

Всем участникам эксперимента разработчики препаратов обещают денежное вознаграждение, оно составит 4000 тысячи евро на человека.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.