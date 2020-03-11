11.03.2020, 15:50

Рискнуть жизнью за 4000? В Британии ищут добровольцев для заражения коронавирусом

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Рискнуть жизнью за 4000? В Британии ищут добровольцев для заражения коронавирусом
pixabay.com

Британские медики объявили о поиске 24 добровольцев, которые будут готовы принять участие в исследовании действия вакцины и экспериментальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19. Для этого каждому из волонтеров придется подвергнуться заражению упомянутой болезнью, чтобы врачи могли тестировать на них инновационные препараты, пишет "Труд".

Разработкой лекарства от коронавируса в Великобритании занимается организация Hvivo. У компании есть лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises, расположенная на востоке Лондона, в районе Уайтчепел.

Как стало известно обозревателям издания Daily Mail, добровольцам будут вводить менее опасные штаммы коронавируса — 0C43 и 229E. Далее зараженных респондентов на две недели поместят в карантин, где медики будут тщательно следить за их самочувствием.

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Ученые-эпидемиологи уже располагают несколькими прототипами вакцин, которые нуждаются в тестировании, и некоторым количеством экспериментальных препаратов. Сразу после тестирования новинки планируется начать применять для лечения людей, которые в реальности заразились коронавирусом.

Всем участникам эксперимента разработчики препаратов обещают денежное вознаграждение, оно составит 4000 тысячи евро на человека.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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