Рига: в офисе убит мужчина, стрелявший совершил суицид

По информации Рижского регионального управления полиции, во вторник, в 12.30 на пульт дежурного поступило сообщение из района Иманты, где в одном из офисов был застрелен мужчина, пишет rus.delfi.lv.
По первоначальной версии, человек, убивший свою жертву, после этого совершил суицид. Полиции удалось установить, что к преступлению причастен один человек, поэтому у общественности нет причин для волнений и опасений.
На месте происшествия продолжает работать полиция. По делу начат уголовный процесс. Обстоятельства преступления и причины устанавливаются.