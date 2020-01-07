07.01.2020, 14:37

Рига: в офисе убит мужчина, стрелявший совершил суицид


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Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

По информации Рижского регионального управления полиции, во вторник, в 12.30 на пульт дежурного поступило сообщение из района Иманты, где в одном из офисов был застрелен мужчина, пишет rus.delfi.lv.

По первоначальной версии, человек, убивший свою жертву, после этого совершил суицид. Полиции удалось установить, что к преступлению причастен один человек, поэтому у общественности нет причин для волнений и опасений.

На месте происшествия продолжает работать полиция. По делу начат уголовный процесс. Обстоятельства преступления и причины устанавливаются.

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