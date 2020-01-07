Рига: в офисе убит мужчина, стрелявший совершил суицид

По первоначальной версии, человек, убивший свою жертву, после этого совершил суицид. Полиции удалось установить, что к преступлению причастен один человек, поэтому у общественности нет причин для волнений и опасений.

На месте происшествия продолжает работать полиция. По делу начат уголовный процесс. Обстоятельства преступления и причины устанавливаются.