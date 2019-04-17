Рига: нянечка-наркоманка торговала наркотиками прямо на территории детского сада

Сведения о том, что возле детсада постоянно собираются подозрительные личности, полиция получила от бдительных граждан. Они также сообщили, что видели и одну из сотрудниц детского сада, которая, судя по поведению, находилась в состоянии наркотического опьянения. И хотя в эту информацию верилось с трудом, стражи порядка решили ее тщательно проверить.

В ходе предварительного следствия полиция установила, что няня не только сама является наркоманкой, но также и распространяет наркотики прямо в детсаде. В рамках начатого уголовного процесса подозреваемую задержали в тот момент, когда поставщик привез ей очередную партию наркотических веществ. Оба в настоящий момент помещены в изолятор под арест.

Начальник Криминальной полиции Зиемельского участка Норбертс Трепша указал, что в спецоперации были задействованы бойцы спецназа, однако все прошло без лишнего шума и привлечения внимания: няню-наркоманку и ее подельника взяли за пределами садика.

"Самые большие опасения были насчет детей, эта противоправная деятельность осуществлялась в самом детском садике, угрожая детям. Наркоманы физически находились на территории садика", — отметил Трепша.