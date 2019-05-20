"Результаты опроса немедленно будут накручены в пользу храма". Уроженка Екатеринбурга рассказала о ситуации в городе в связи с протестами

На наши вопросы ответила уроженка Екатеринбурга, а теперь жительница Эстонии Екатерина Корнилицина. Примечательно, что Екатерина также была героиней нашей публикации несколько лет назад. Еще живя в уральской столице, она увлеклась эстонским языком, выучила его посредством общения через Skype и поступила в Тартуский университет. После его окончания Екатерина переехала в Таллинн и сейчас работает переводчиком на телеканале ETV+.

Интересно, что у Екатеринбурга и Эстонии есть еще несколько тонких связующих линий — в российском городе еще с советских времен имеется улица Эстонская (расположена на окраине), а в Таллинне несколько лет назад был установлен памятник первому президенту независимой России Борису Ельцину, который был родом из Свердловской области и долгое время жил и работал в Свердловске/Екатеринбурге.

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Delfi: Екатерина, Вы в курсе ситуации вокруг строительства нового храма в Екатеринбурге?

- Да, я очень внимательно слежу за ней.

Почему молодежь так активно защищает это сквер, чем он важен или притягателен?

- Этот конкретный сквер не имеет для жителей города никакого особого значения — это новодел, построенный при бывшем мэре Аркадии Чернецком. Я думаю, протесты связаны, в первую очередь, с тем, что в Екатеринбурге (как и по всей России) в последнее время строят непростительно много храмов (торговых центров, элитного жилья, и так далее) и непростительно мало общественных пространств. В свое время точно такие же протесты сопровождали строительство торгового центра "Парк Хаус" на месте парка в Пионерском районе. Екатеринбург — очень густонаселенный город, и в нем ощутимо не хватает мест отдыха. А теперь у людей хотят отобрать одно из немногих таких мест в центре города.

Вторая причина в том, что в Екатеринбурге очень сильны протестные настроения. Я лично участвовала в массовых протестах 2011-2012 года и могу сказать, что уральцы очень не любят, когда им что-то навязывают, будь то храм, мэр или "Единая Россия". Так что этот протест нужно понимать в более широком контексте — как протест против власти. Тем более, что прямая критика власти в России в последнее время запрещена или очень проблематична (закон о митингах, закон об оскорблении власти, судебные процессы и др.).

Место для храма меняли несколько раз, почему остановились именно на этом сквере?

- Это сложный вопрос. В порядке шутки кто-то предложил теорию, что тогда существующие храмы образуют пентаграмму:

А если серьезно, можно было бы предположить, что это коммерческий проект — храмы в России зарабатывают за счет торговли предметами культа и платных церковных таинств. Но проблема в том, что существующие храмы в центре города стоят полупустые (я лично была в т.н. Храме-на-Крови, и многолюдно там только в крупные праздники). Так что не верю, что продажа свечей и икон окупит содержание такого храма. Мне кажется, что здесь замешаны другие коммерческие интересы.

Правда ли что в проекте, помимо собственно храма, там значится еще и бизнес-центр с жилыми площадями?

- Доподлинно неизвестно, но ходят такие слухи. Мне это кажется очень вероятным. Недавно на эту тему высказался Илья Варламов, рекомендую обратиться к его блогу.

- Общались ли Вы со своими знакомыми в Екатеринбурге на сей счет, что они говорят? Есть ли кто-то из них с какой-либо стороны?

К сожалению, у меня не осталось в Екатеринбурге людей, с которыми я бы общалась постоянно. Но я уверена, что абсолютно все мои знакомые выступают против этого строительства.

Что известно относительно возможного референдума? Были ли в городе прецеденты с народными опросами и как они заканчивались?

- В пользу проведения референдума сейчас собирают подписи. Прецедентов с народными опросами, насколько мне известно, не было. И этот опрос не кажется мне (как и многим защитникам сквера) хорошей идеей, потому что результаты немедленно будут накручены в пользу храма.