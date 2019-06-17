17.06.2019, 14:40

Результаты опроса: четверть россиян не доверяет Путину

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Уровень одобрения деятельности Президента РФ составил 64,2%, о своем доверии Владимиру Путину заявили 71,7% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Все политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений. Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению с 3 по 9 июня составил 64,2%. Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю скорректировались до 38,3% и 41,1% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,7% респондентов (не доверяют 25%), Дмитрию Медведеву — 37,8%, Владимиру Жириновскому — 34,1%, Геннадию Зюганову — 33,7%, Сергею Миронову — 26,6% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 3 по 9 июня, занимают Сергей Шойгу (13,2%) и Сергей Лавров (11,4%).

Уровень поддержки партии ”Единая Россия” за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 12%, ”Справедливой России” — 5,8%.

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