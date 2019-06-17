Результаты опроса: четверть россиян не доверяет Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Все политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений. Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению с 3 по 9 июня составил 64,2%. Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю скорректировались до 38,3% и 41,1% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,7% респондентов (не доверяют 25%), Дмитрию Медведеву — 37,8%, Владимиру Жириновскому — 34,1%, Геннадию Зюганову — 33,7%, Сергею Миронову — 26,6% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 3 по 9 июня, занимают Сергей Шойгу (13,2%) и Сергей Лавров (11,4%).

Уровень поддержки партии ”Единая Россия” за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ — 15,8%, ЛДПР — 12%, ”Справедливой России” — 5,8%.