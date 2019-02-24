Режиссера Георгия Данелию ввели в кому



По ее словам, в настоящее время медики проводят обследования и следят за состоянием режиссера.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Данелия попал в больницу из-за одышки. У него предполагали пневмоторакс, однако позже диагностировали воспаление легких. Сейчас состояние Георгия Николаевича оценивается как стабильно тяжелое.

Георгий Данелия снял такие картины, как ”Я шагаю по Москве”, ”Афоня”, ”Мимино”, ”Осенний марафон”, ”Кин-Дза-Дза!”.