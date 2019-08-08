Reuters: упорство Дании очень дорого будет стоить "Северному потоку - 2"

Компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство газопровода "Северный поток — 2", оценивает возможные потери от задержки, связанной с переговорами с датскими властями, в 660 миллионов евро и 8 дополнительных месяцев. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на имеющуюся в его распоряжении жалобу, направленную Nord Stream 2 AG датским ведомствам.
В ответ на прямой запрос Reuters в Nord Stream 2 AG подтвердили, что убытки из-за переговоров с Данией составят сотни миллионов евро, однако "их пока невозможно точно подсчитать", так как неизвестно, когда именно Дания выдаст необходимое разрешение на прокладку трубопровода. Согласно прежним планам, "Северный поток - 2" должен быть запущен в конце 2019 года.
В конце июля газета The Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленный источник написала, что если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода "Северный поток — 2" через ее территориальные воды, Россия не сможет начать поставлять газ в Европу в оговоренный срок.
Ожидается, что "Северный поток - 2" позволит удвоить объемы поставок газа в Европу, осуществляемые сейчас через газопровод "Северный поток", который заработал на полную мощность в 2012 году. Кроме того, этот трубопровод должен стать альтернативой поставкам газа в ЕС через Украину. Изначально планировалось, что запуск "Северного потока - 2" совпадет по времени с истечением срока контракта с Киевом 31 декабря 2019 года.
На сегодняшний день разрешение на прокладку труб "Северного потока - 2" предоставили Россия, Германия, Финляндия и Швеция. Дания — последняя страна, которая должна одобрить строительство для своевременного завершения проекта.
Компания Nord Stream 2 AG подала три заявки на прохождение магистрали в датских территориальных водах. Первая из них предполагает прокладку трубы по кратчайшему маршруту, повторяющему путь газопровода "Северный поток". Рассмотрение этой заявки затягивает недавно принятый в Дании закон, предписывающий согласование таких решений с МИД королевства. Две другие заявки предусматривают прокладку труб через исключительную экономическую зону Дании вблизи острова Борнхольм.
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