Reuters: упорство Дании очень дорого будет стоить "Северному потоку - 2"

В ответ на прямой запрос Reuters в Nord Stream 2 AG подтвердили, что убытки из-за переговоров с Данией составят сотни миллионов евро, однако "их пока невозможно точно подсчитать", так как неизвестно, когда именно Дания выдаст необходимое разрешение на прокладку трубопровода. Согласно прежним планам, "Северный поток - 2" должен быть запущен в конце 2019 года.

В конце июля газета The Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленный источник написала, что если в течение ближайших недель Дания не одобрит планы по прокладке газопровода "Северный поток — 2" через ее территориальные воды, Россия не сможет начать поставлять газ в Европу в оговоренный срок.