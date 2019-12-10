Решенные и нерешенные вопросы, знаки внимания Макрона президенту РФ, ”орущий” российский журналист и другое. Встреча Путина и Зеленского: итоги

В то же время стороны не договорились по двум вопросам, которые президент Зеленский назвал самыми сложными: о передаче Украине контроля над границей с РФ и об условиях проведения местных выборов в "ДНР" и "ЛНР". Обе признали наличие разногласий. Разногласия проявились и во время пресс-конференции. Если Меркель говорила о том, что Минские соглашения могут быть "гибкими", то Путин настаивал на их неукоснительном выполнении в записанной последовательности.
Не согласовали Россия и Украина и продолжение транзита российского газа в новом году, после того как закончится нынешний контракт. В Париже Путин и Зеленский обсудили этот вопрос на двусторонней встрече, но окончательно не договорились.
Потепление, которое заметил Путин
В целом атмосфера на пресс-конференции была скорее дружелюбной. Подчеркивая настрой на гармонию, трое президентов были в похожих черных галстуках. Отвечая на вопрос, можно ли говорить о потеплении по украинскому вопросу, Владимир Путин ответил: "Я думаю, что да", и напомнил среди прочего о разведении сил на отдельных участниках. Президент России лишь раз повел себя жестко — когда его спросили об убийстве в Берлине гражданина Грузии с чеченскими корнями и расследовании в Германии возможной причастности России как государства к этому преступлению. Путин назвал убитого "боевиком" и "бандитом", которого разыскивали в РФ. По сути претензий германской стороны он ответил уклончиво, пообещав содействовать расследованию.
Владимир Зеленский избегал выпадов в адрес российского коллеги, хотя и сделал реверанс в сторону своих домашних критиков, назвав территории сепаратистов в Донецке и Луганске "оккупированными", а Донбасс и Крым — украинскими землями. Под конец пресс-конференции президент Украины стал все больше шутить и иронизировать, например, по поводу использования русского языка в Украине, приглашая сотрудников российских СМИ ехать и смотреть самим, не боясь испачкать дорогую обувь и костюмы.
За что сделали замечание российскому журналисту
Необычным был парижский саммит и для журналистов. Приехавшим освещать его сотням сотрудников СМИ пришлось работать в тесноте, что временами приводило к конфликтам со службами Елисейского дворца. Роскошь помещений резко контрастировала с отсутствием питьевой воды в зале пресс-конференции, а когда после почти трехчасового ожидания воду принесли, это было похоже на сюжеты из новостей о том, как раздают продовольствие в странах третьего мира.
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