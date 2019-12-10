Решенные и нерешенные вопросы, знаки внимания Макрона президенту РФ, ”орущий” российский журналист и другое. Встреча Путина и Зеленского: итоги

Особое напряжение было связано с отношением в Украине к этому саммиту. Одни надеялись на долгожданный и обещанный президентом Зеленским мир в Донбассе, другие опасались, что в Париже будет оформлена фактическая капитуляция Украины перед Россией. Такие настроения были связаны в том числе с прозвучавшими ранее призывами хозяина саммита, президента Франции Эмманюэля Макрона, к активизации диалога с Москвой.

Макрон действительно оказывал Путину особые знаки внимания — от более многочисленного кортежа мотоциклистов до теплых объятий у крыльца Елисейского дворца. Российский лидер отвечал взаимностью и, вопреки своей привычке опаздывать, приехал вовремя. В ходе переговоров "четверки" за круглым столом Макрон и Путин сидели лицом к телекамерам, тогда как Меркель и Зеленский были к ним вполоборота. Но, по сути, опасения тех, кто ожидал от Макрона радикального сближения с президентом РФ, не оправдались.

О чем договорились Путин и Зеленский в Париже, и о чем — нет

Итоги парижского саммита в итоговом коммюнике разделены на две группы. Первая — "неотложные меры" на ближайшее время. Это обмен пленными в формате "всех на всех" и полное прекращение огня — и то, и другое должно произойти до конца 2019 года. Сам Зеленский отметил, что прекращение огня для него главное, но напомнил, что такие договоренности не раз нарушались. Кроме того, стороны поддержали идею в рамках Трехсторонней контактной группы (Россия, Украина и ОБСЕ) до марта 2020 года развести силы украинской армии и сепаратистов еще на трех участках, как это было сделано по настоянию Москвы в рамках подготовки нынешнего саммита.

Вторая группа касается политических мер, которые должна реализовать Украина, правда, не все они с временными рамками. Киев должен продвигать политические меры из минских соглашений — продлевать истекающий в конце года и принимать новый закон о статусе и самоуправлении "республик" в Донецке и Луганске, а также ввести так называемую "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Одной из конкретных договоренностей стало решение провести следующий саммит через четыре месяца, то есть в марте 2020-го.