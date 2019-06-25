Решение ПАСЕ по России: Киев отозвал посла, Мария Захарова отреагировала

В своем фейсбуке Захарова написала, что после стоит консультироваться не с Киевом, а сразу с Вашингтоном.



”Хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала”, — добавила она.



Захарова отметила, что ”спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно”.



Киев отозвал посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России, передает РИА ”Новости”.



Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы потерял доверие Киева, восстановить которое будет чрезвычайно сложно.



”С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе”, — заявил он.



В связи с этим Украина отозвала посла для консультаций.