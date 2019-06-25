25.06.2019, 18:56

Решение ПАСЕ по России: Киев отозвал посла, Мария Захарова отреагировала

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Gazeta.ru
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Решение ПАСЕ по России: Киев отозвал посла, Мария Захарова отреагировала
Флаг Украиныpixabay.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Украины отозвать для консультаций посла из Совета Европы.

В своем фейсбуке Захарова написала, что после стоит консультироваться не с Киевом, а сразу с Вашингтоном.

”Хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала”, — добавила она.

Захарова отметила, что ”спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно”.

Киев отозвал посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России, передает РИА ”Новости”.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы потерял доверие Киева, восстановить которое будет чрезвычайно сложно.

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”С лидера усилий для защиты прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе”, — заявил он.

В связи с этим Украина отозвала посла для консультаций.

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