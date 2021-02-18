Репортаж с Востока Украины: как жители Донбасса приспособились к непризнанной ДНР

Средние заработные платы учителей в школе, где работает собеседница ”Спектра”, на уровне 11−12 тысяч рублей (118−128 евро), она зарабатывает иногда до 15 тыс. (160 евро)

за счет переработки, которую себе могут позволить только учителя дефицитных специальностей. Например, учителей русского языка и литературы после обязательной переподготовки всех бывших украинских филологов, в ДНР переизбыток. Им часов

на всех как раз не хватает.

При этом ”получки” шахтеров, металлургов, работников кабельного завода и других промышленных предприятий в ДНР совсем не подросли, более того — они задерживаются в среднем на три месяца и никогда не выдаются полностью. ”У меня товарищ все время грозится в Норильск уехать, а сам регулярно за Марьинку (выработки шахты заходят за линию соприкосновения — прим. „Спектра”) под землей ходит — на шахте имени Абакумова работает, — рассказывает „Спектру” Сергей, житель Донецка, сейчас работающий вахтовым методом в российском Ростове-на- Дону. — Вот они в декабре 25% за август получили, да еще жена кресло в салоне под услуги маникюра арендует — приносит тысяч 5, его обычные 25% от зарплаты ГРОЗа (горнорабочий очистного забоя — прим. „Спектра”) это тоже 7−8 тысяч. Жилье свое, коммуналка никакая, долги на шахте когда-то обещают отдать, у товарища высшее образование, но он под землю шахтером пошел, потому что у них зарплаты приличные и когда частями дают все равно это существенно. Ну, деградируют же люди!”

Вся крупная промышленность в ДНР отобрана у хозяев ”под внешнее управление” под зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО ”Внешторгсервис”. 19 января 2021 года на крупнейшем в городе Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) люди по команде начальства написали заявления об увольнении и приеме на работу в новое ООО ”ДМЗ” — ЗАО ”Внешторгсервис” вывело из-под своего контроля два уже нерентабельных ”филиала” — ДМЗ и Енакиевский коксохимпром. Генеральный директор ЗАО ”Внешторгсервис” бывший вице

губернатор Иркутской области Владимир Пашков одновременно вице-премьер правительства ДНР, а его советник в ЗАО Александр Ананченко уже два года одновременно премьер-министр ДНР — получается, что два завода переходят из подчинения Владимира Пашкова к Владимиру Ананченко, или наоборот, кому как нравится.

Но у работавших на ДМЗ долги по зарплатам в полгода, год заводом не платились налоги, алименты и отчисления в пенсионный фонд, а теперь его вывели под какое-то ООО ”ДМЗ”. И люди чувствуют, что ”заводских” тоже делят на классы — тех кому не платить заработную плату будут реже и тех, кому ее тоже не платить будут чаще. У всех предприятий под контролем ЗАО ”Внешторгсервис” проблемы с выплатами заработных плат, у тех заводов от которых отказывается из-за нерентабельности даже вездесущее ЗАО, очевидно лучше с деньгами не станет.

”Северный ветер” — как в ДНР называют всеохватное влияние России на все процессы в самопровозглашенной республике — полностью изменил жизнь населения этих территорий и задает ему все новые тренды выживания. И люди здесь плохо понимают причины и суть передачи местным ”государством” заводов и шахт в разные ООО и ЗАО, но они вполне могут посчитать деньги в своих карманах: больше и вовремя платят ”служивым” — госслужащим

и военным, ”бюджетников” кормят, но держат в черном теле, а вот работающих в промышленности, получается, медленно, но верно подталкивают к выезду на заработки в Россию, чтобы иметь возможность хоть как-то кормить свои семьи.

Народ в ДНР остался в своем большинстве дисциплинированный, куда направляют — туда и двигается. На этом фоне государственные служащие ДНР теперь стали сродни новой элите. А еще явно формируется новый водораздел — между ”сидящими без денег дома” и выезжающими на заработки в Россию.



Госслужба, как путь к успеху или камере СИЗО



Только в ЛДНР можно на каждом столбе встретить объявления с предложениями о посредничестве при даче взяток на КПВВ, пограничных переходах, в Пенсионном фонде и украинских паспортных столах, только здесь отрыто рекламируются и работают фирмы, которые ”обходят” российскую и украинскую банковскую системы или предлагают, например, ”сделать украинский ID- паспорт за 10 000 рублей, не выезжая из ДНР”. Причем, грань между ”бизнесом” на коррупции и той же подделкой документов минимальна.

Рядом с посредническими конторами по организации получения паспорта на украинской территории работают конторы, которые на месте производят вклейку в бумажные украинские паспорта новых фотографий по достижению 25 и 45 лет — без этого паспорт становится недействительным. Довольно много таких ”фирм” берут деньги не за организацию коррупционных схем в украинской миграционной службе, а за банальную подделку документов в виде аккуратной вклейки фотографий прямо в Донецке.

Бывший министр юстиции ДНР Елена Радомская даже выступала с публичными разъяснениями — паспорта с ”доморощенной” переклейкой фото не попадают в электронные базы данных и с ними, как отсутствующими в базе, потом задерживают российские пограничники.

При отсутствии какой-то внятной идеологии и острого ощущения временности происходящего коррупция не кажется чем-то стыдным или неприемлемым — каждый пытается защитить будущее своей семьи хотя бы деньгами, добывая их любым способом.

Примат частной собственности на территории ДНР не действует, большинство крупного и не очень бизнеса произвольно взято под ”внешнее управление” различными министерствами, госпредприятиями или просто ”смотрящими”. Это создает очень причудливые конфигурации — к примеру, копать могилы в ДНР имеет право только государство! Все похоронные бюро были в свое время национализированы и объедены в единое ГП ”Ритуал”, которое объединяет под себя все — и бюро похоронных услуг, и кладбища, и все магазины по торговле венками и гробами при них. Так же ”национализированы” как источник наличных все рынки под ГП ”Рынки Донбасса”, которое с помощью полиции и государственных служащих местных администраций совместно борются с любимыми проявлениями ”стихийной торговли”.

Логично, что могильщики и рыночники не самостоятельны в своих госпредприятиях, а вместе с национализированными отелями входят в целую государственную корпорацию, которая носит имя ”Донецкие технологии”.

Фото: Spektr. Press

Ведающее пропагандой министерство информации ДНР ”взяло под контроль” газетную частную типографию ”Донбасс”, открыло при министерстве до двух десятков агитационных районных и городских газет, которые она создает, печатает на ”своей” типографии и под этот поток завозит через посредников из России газетную бумагу. Получается, что при внешнем финансировании направления агитации и пропаганды, на его месте создан никем не контролируемый закрытый государственный бизнес холдинг, завязавший на себя все — от изготовления макетов и печати газет до реализации. Финансирование телеканалов тоже идет через министерство информации. В ”золотое дно” в ДНР превращаются самые неожиданные направления. База чемпиона Украины ФК ”Шахтер” в поселке Кирша, стадион ”Донбасс Арена” поддерживается стараниями клуба в относительно пристойном состоянии, но кафе для фанатов на Арене и потрясающий музей клуба во время чемпионата мира по футболу в России были открыты и пущены в оборот. Тогда в ДНР на время игр отодвинули с 23:00 на пару часов позже комендантский час, и работа спортивных баров стала теоретически возможна. Под управлением чиновников работа кафе не пошла — сейчас ”спортивный бар” не работает.

А вот экскурсии по ”Донбасс Арене” проводятся и стоят они 150 рублей, посещение музея — 60 рублей. Уникальная экспозиция, включающая в себя в том числе и завоеванный ”Шахтером” в 2009 году Кубок УЕФА, переименована в ”Музей спортивной славы Донбасса”, на котором теперь зарабатывает министерство спорта ДНР.

Всевозможные министерства и ГП зарабатывают не только на монопольных позициях в бизнесе, выплата мзды за любые услуги государственных органов стала нормой. С коррупцией и злоупотреблениями с помощью арестов пытаются жестко бороться кураторы из России — в ДНР на время ”присесть” в камеру СИЗО может чиновник любого уровня.

В сентябре за ”коррупцию” был арестован глава государственного предприятия- монополиста ”Продвижение” Роман Головин — он в рамках министерства информации контролировал все рекламные площади Донецка, отжатые в свое время у украинских агентств наружной рекламы. Как утверждают источники ”Спектра”, в декабре Головин вышел из заключения под домашний арест. Но перед новым годом прошли новые громкие аресты за ”вымогательство” — в СИЗО были отправлены руководители ГП ”Вода Донбасса”, его глава Максим Лещенко в свое время был главой администрации руководства ДНР при Александре Захарченко, но конфликтовал со своим подчиненным Дмитрием Трапезниковым. Их конфликт стал широко известен после того, как Трапезников во время ссоры прострелил из пистолета начальнику бедро. После этого Лещенко ушел на лечение, Трапезников занял его место, а после убийства Захарченко он на целую неделю стал руководителем всего ДНР. Сейчас же он занимает кресло мэра российской Элисты.

Фото: Spektr. Press

Максим Лещенко же снова ”поднялся” при следующем главе ДНР Денисе Пушилине аж до руководства ключевого ГП и снова рухнул — сел в тюрьму за ”вымогательство”. Подобные сюжеты с громкими арестами в Донецке никого не удивляют. В конце ноября в публичную плоскость выбросили информацию о хищении 400 млн рублей в государственной компании (ГП) ”Рынки Донбасса” и о возбуждении против руководства одной из дочерних структур ГП уголовного дела по статье ”мошенничество”. В декабре был арестован руководитель ”Народных дружин” при местной партии власти — Общественном движении ”Донецкая республика” — бывший чемпион Украины по боксу и чемпион Европы по кикбоксингу Роман Трошин. Его обвиняли в сборе дани с коммерсантов за постановку ”крыши”, арестовало видного в республике человека УБОП МВД ДНР после жалоб пострадавших от силовиков предпринимателей, которых ”Народные дружины” от МВД почему-то не защитили.

Романа Трошина называли другом главы ДНР Дениса Пушилина, Максима Лещенко Пушилин лично ставил на пост, но реальность в самопровозглашенной республике проста — до конца ситуацию не контролирует никто.

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