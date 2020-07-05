Рэпер Канье Уэст баллотируется в президенты США
Рэпер Канье Уэст объявил в твиттере, что собирается баллотироваться на пост президента США.
Рэпер Канье Уэст объявил в твиттере, что собирается баллотироваться на пост президента США.
Уэст не уточнил, когда именно он собирается выставить свою кандидатуру на пост президента США, но сопроводил твит тэгом #2020VISION, позволяющим предположить, что речь идет о ближайших выборах, намеченных на ноябрь 2020 года, уточняет "Медуза".
We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020
На твит рэпера в числе прочих отреагировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, заверивший Канье Уэста в том, что он может рассчитывать на его поддержку.
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