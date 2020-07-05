05.07.2020, 10:44

Рэпер Канье Уэст баллотируется в президенты США


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Рэпер Канье Уэст баллотируется в президенты США
Канье Уэст

Рэпер Канье Уэст объявил в твиттере, что собирается баллотироваться на пост президента США.

Уэст не уточнил, когда именно он собирается выставить свою кандидатуру на пост президента США, но сопроводил твит тэгом #2020VISION, позволяющим предположить, что речь идет о ближайших выборах, намеченных на ноябрь 2020 года, уточняет "Медуза".

На твит рэпера в числе прочих отреагировал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, заверивший Канье Уэста в том, что он может рассчитывать на его поддержку.

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