Рэпер Канье Уэст баллотируется в президенты США

Уэст не уточнил, когда именно он собирается выставить свою кандидатуру на пост президента США, но сопроводил твит тэгом #2020VISION, позволяющим предположить, что речь идет о ближайших выборах, намеченных на ноябрь 2020 года, уточняет "Медуза".

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION