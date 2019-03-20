Репатриация европейцев, воевавших за ИГ: Европу ждут проблемы



Многие европейские государства, среди них Бельгия, Германия, Франция, Нидерланды и Швейцария, высказались против возвращения домой своих граждан, воевавших за ИГ. Они предлагают запретить им въезд на родину, лишить права на консульскую помощь и даже рассматривают вариант лишения их гражданства.

Бенте Шеллер (Bente Scheller), глава регионального представительства Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Бейруте, считает, что основная причина такой позиции европейских государств — это обеспокоенность вопросами внутренней безопасности. Правительства не хотят брать на себя ответственность, так как опасаются, что по возвращении домой бывшие боевики "возобновят террористическую деятельность и будут способствовать росту терроризма и экстремизма в ЕС".

ЕС, в свою очередь, устранился от дебатов на тему репатриации плененных боевиков ИГ, отправившихся туда из европейских стран. Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил, что окончательное решение, следует ли принимать (такого. — Ред.) гражданина назад или нет, находится в сфере ответственности самих государств-членов ЕС.

Для европейских политиков одобрение возвращения домой бывших боевиков ИГ — это политически неудобный и непопулярный шаг, полагает эксперт Украинского института будущего Илия Куса. По его выражению, "многие европейские лидеры, особенно сейчас, в преддверие выборов в Европарламент, играют на антииммигрантских и часто исламофобских настроениях населения".

Террористов следует судить на родине



Кроме того, возвращение бывших боевиков ИГ создает проблемы со сбором доказательств их преступлений для начала уголовного преследования. Швейцария первой заявила, что предпочитает, чтобы ее граждан, воевавших за ИГ, не возвращали на родину для суда, а судили на месте — в Сирии или Ираке. И такой подход поддерживают другие европейские государства.

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Международное право четко не определяет, в какой стране должны судить бывших боевиков ИГ с европейскими паспортами. Установить свою юрисдикцию в отношении них может как государство, гражданство которого они имеют, так и государство, на территории которого произошло преступление. Илия Куса полагает, что "политики опасаются, что европейские суды не смогут отправить этих людей надолго в тюрьмы, потому что доказать их конкретные преступления будет нелегко". Так, в Сирии или Ираке намного проще собирать доказательства и доказывать вину, поскольку борьба с ИГ проходила именно там.

Пока единственная страна, которая согласилась судить бывших боевиков-исламистов, — это Ирак. Однако правозащитные организации и ООН выступают против судов в Ираке, поскольку считают, что Багдад нарушает право на справедливый суд, вынося смертный приговор экс-боевикам после 10-минутного рассмотрения дела.

Особенно остро стоит проблема с боевиками-выходцами из Европы, находящимися в плену у курдов на севере Сирии. Сами сирийские курды не имеют права судить пленников и поэтому призывают ООН учредить международные спецтрибуналы в Сирии, но пока передают экстремистов соседнему Ираку. По этой причине Бенте Шеллер считает, что судить европейцев, воевавших за ИГ, стоит на родине: "Этим мы не уступим экстремизму, а лишь укрепим нашу приверженность верховенству права и правам человека".

Лишение гражданства — удар по международному праву



Один из способов воспрепятствовать возвращению домой европейцев из ИГ — лишение их гражданства и, соответственно, возможности вернуться. В Германии в данный момент работают над созданием правовой базы, которая позволит лишать немецкого гражданства тех, кто сражался на стороне "Исламского государства". Великобритания уже лишила гражданства нескольких жен бывших боевиков ИГ, а Австрия хочет отказывать таким лицам в консульской защите.