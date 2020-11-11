Рейтинг победителей: какие страны взяли COVID-19 под контроль
Как им это удалось и какие меры оказались наиболее действенными, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.
Как им это удалось и какие меры оказались наиболее действенными, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.
Девять месяцев с момента начала пандемии, а США, Россию, страны Европы накрыла мощная вторая волна COVID-19, рекорды по числу инфицированных и умерших обновляются каждый день и создается впечатление, что ситуация уже выходит из-под контроля.
Но при этом на планете существует, к примеру, Тайвань, где за последние 200 дней не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
”Или австралийский штат Виктория, который прежде был эпицентром пандемии на территории Австралии, а вот 26 и 27 октября там впервые за последние четыре месяца — просто ноль новых случаев коронавирусной инфекции.
Или Южная Корея, где уже довольно давно статистика по заражениям стабильно остается на уровне примерно 120 новых случаев в день, что в тысячу раз меньше, чем, например, в США. Или Вьетнам, где на 95 миллионов населения было зафиксировано чуть более тысячи случаев COVID-19 в конце сентября. При этом случившаяся в конце июля локальная вспышка инфекции была быстро подавлена.
В чем же секрет успеха этих стран? По мнению экспертов по общественному здравоохранению, которых опросил Business Insider, рецепт очень прост: у государства есть четкий, логичный и понятный всем план, все население поголовно и, по большей части, добровольно носит маски, а также регулярно сдает тесты на коронавирус, причем власти тщательно отслеживают контакты инфицированных. В тех странах, где сдержать пандемию не получается, отсутствует, по крайней мере, одно звено этой цепочки, а в некоторых — нет ни одного.
Правда, просто иметь план на случай роста случаев заражения недостаточно. Нужно, чтобы он не только вызывал доверие у населения, очень оперативно приводился в действие при изменении ситуации, но и работал на опережение. Во многих странах, где сейчас идет экспоненциальный рост, попытались предпринимать какие-то действия только с началом осени, когда ситуация начала ухудшаться и уже, по сути, было слишком поздно.
И это вместо того, чтобы заранее ввести ограничения и четко обозначить, когда и какие меры должны быть приняты, кто и на каком уровне за них отвечает.
“Особенно если число случаев поначалу нарастает очень медленно, что и наблюдалось во многих странах, невероятно соблазнительно спустить все это на тормозах в надежде, что все как-то само собой рассосется или выйдет на плато, и вообще ничего не делать”, — пояснила сотрудник Базельского университета Эмма Ходкрофт.
Примерами такого запоздалого, инертного подхода к ситуации с пандемией являются многие страны Западной Европы. Хотя число случаев там постоянно и неуклонно растет вот уже полтора месяца, власти Великобритании, Бельгии, Португалии, Германии, Франции начали вводить такую меру, как частичные локдауны, только сейчас.
Между тем Австралия, Китай и Новая Зеландия в течение нескольких последних месяцев вовсю используют этот, уже доказавший свою эффективность, прицельный подход к ограничениям, закрывая на карантин только те города и регионы, где происходят вспышки инфекции.
”А в Японии смогли и вовсе избежать локдаунов благодаря разветвленной сети пунктов тестирования на коронавирус и законопослушности граждан, которых власти попросили избегать закрытых помещений, людных мест и соблюдать социальную дистанцию.
По ситуации на конец октября в стране регистрируется менее тысячи новых случаев COVID-19 в день.
Южная Корея активно привлекла к реализации плана по сдерживанию пандемии современные технологии — власти обеспечили граждан бесплатным приложением для смартфона, через которое те получают экстренные предупреждения о вспышках инфекции в округе, имеют доступ к телемедицине, а также к другой информации, помогающей снизить риск заражения.
Наука уже доказала, что такой простой способ, как ношение населением масок в общественных местах, помогает эффективно предотвращать передачу коронавирусной инфекции воздушно-капельным путем.
Однако в странах, где контроль над пандемией провален, власти никак не определятся с тем, нужно ли повсеместно вводить эту меру как обязательную или нет. В Швеции, к примеру, не только не требуют, но и не рекомендуют жителям носить маски. Не говоря уже о том, что участники протестов против связанных с пандемией ограничений заявляют об отказе принудительно носить маску, так как такая мера якобы ущемляет их личную свободу.
Совершенно противоположная ситуация наблюдается в таких странах, как Китай, Тайвань, Сингапур, где в масках совершенно добровольно ходит практически все население. А в Южной Корее и австралийском Мельбурне люди, которые отказываются носить маски в общественных местах, и заведения, которые пускают к себе посетителей без масок, могут быть подвергнуты серьезным штрафам.
Чтобы комбинация из этих ключевых для успеха в сдерживании пандемии инструментов была эффективна, необходим очень строгий, отлаженный, поставленный на поток механизм, который бы позволял прицельно выявлять зараженных и тех, с кем они контактировали, и быстро изолировать их.
Например, в Китае, где механизм тестирования и отслеживания уже работает как часы, после выявления одного бессимптомного случая инфицирования в префектуре Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района, только за один день 25 октября было протестировано 2,8 миллиона человек, что позволило выявить и изолировать еще 137 инфицированных. В Южной Корее за тем, чтобы жители с позитивным тестом на коронавирус и те, кто с ними общался, находились в самоизоляции, следят с помощью специального приложения. Людей, прилетевших в Южную Корею из-за границы, прямо из аэропорта автоматически отвозят на государственный карантин. Они должны, никуда не выходя, провести в отдельной комнате в отеле две недели.
”Хотя в США и Европе ситуация с тестированием и отслеживанием сейчас стала существенно лучше, чем была в начале пандемии, ежедневное нарастание новых случаев происходит столь стремительно, что эти инструменты уже, к сожалению, не работают.
“Когда у вас с каждым днем число зараженных уже исчисляется не сотнями, а тысячами, эффективное отслеживание контактов становится невозможным”, — пояснил эпидемиолог из Университета Южной Австралии Эдриан Эстерман.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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