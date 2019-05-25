Рейтинг доверия Путину достиг рекордно низкого уровня

Этот показатель стал минимальным с 2006 года, когда ВИЦОМ начал публиковать на своем сайте данные опросов, утверждает ряд российских СМИ. В марте 2015 года, когда рейтинг доверия Путина поднялся до 65 процентов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что самый низкий показатель — 45% — был достигнут в марте 2005 года.

Согласно опубликованным на сайте ВЦИОМ данным, в мае 2018 года утвердительно на вопрос о доверии Путину "решения важных государственных вопросов" ответили 47,4 процента респондентов. С тех пор рейтинг доверия президенту с небольшими колебаниями постепенно снижался.

Индекс доверия Путину упал с 45 до 25 процентов

В то же время на вопрос о недоверии Путину утвердительно ответили только 6,6 процента опрошенных. Этот показатель в мае 2018 года был равен 2,3 процента и с некоторыми колебаниями постепенно рос.

Индекс доверия Путину, по данным ВЦИОМ, за последний год упал с 45 до 25 процентов. Хотя при этом деятельность президента России одобряют 65,8 процента участников последнего опроса ВЦИОМ, который проводился с 13 по 19 мая. О неодобрении деятельности главы государства заявили 25,2 процента респондентов.