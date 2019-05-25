Рейтинг доверия Путину достиг рекордно низкого уровня

Доверие россиян к президенту Владимиру Путину впервые достигло рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 24 мая. Согласно им, "решение важных государственных вопросов доверили бы" Путину 31,7 процента опрошенных.
Этот показатель стал минимальным с 2006 года, когда ВИЦОМ начал публиковать на своем сайте данные опросов, утверждает ряд российских СМИ. В марте 2015 года, когда рейтинг доверия Путина поднялся до 65 процентов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров говорил, что самый низкий показатель — 45% — был достигнут в марте 2005 года.
Согласно опубликованным на сайте ВЦИОМ данным, в мае 2018 года утвердительно на вопрос о доверии Путину "решения важных государственных вопросов" ответили 47,4 процента респондентов. С тех пор рейтинг доверия президенту с небольшими колебаниями постепенно снижался.
Индекс доверия Путину упал с 45 до 25 процентов
В то же время на вопрос о недоверии Путину утвердительно ответили только 6,6 процента опрошенных. Этот показатель в мае 2018 года был равен 2,3 процента и с некоторыми колебаниями постепенно рос.
Индекс доверия Путину, по данным ВЦИОМ, за последний год упал с 45 до 25 процентов. Хотя при этом деятельность президента России одобряют 65,8 процента участников последнего опроса ВЦИОМ, который проводился с 13 по 19 мая. О неодобрении деятельности главы государства заявили 25,2 процента респондентов.