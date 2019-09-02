Ребенок погиб из-за урагана ”Дориан” на Багамских островах

Как отмечается, жертвой стихии стал семилетний Лачино Мкинтош. Ребенок утонул, когда его семья пыталась спастись урагана. Известно также, что сестра мальчика пропала без вести.

Это первый погибший человек в результате атаки ”Дориана” на островах Абако.

28 августа из-за обрушившейся стихии в Пуэрто-Рико умер пожилой мужчина, он сорвался с крыши.

Ранее сообщалось, что во Флориде объявлена эвакуация из-за урагана ”Дориан”.