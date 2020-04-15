РБК: В Кремле приняли решение перенести парад Победы

В Кремле принято решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, рассказали источники РБК. Официальное объявление о переносе может состояться на этой неделе
В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.
Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК.
По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.
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