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РБК: В Кремле приняли решение перенести парад Победы

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EST 6
Moskva 18.06.2018
Foto: Andres Putting

В Кремле принято решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, рассказали источники РБК. Официальное объявление о переносе может состояться на этой неделе

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК.

По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

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